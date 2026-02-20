le «tariffs» sono state dichiarate illegali

La Corte boccia i dazi, Trump: «Giudici disgrazia nazionale». E impone tariffe extra del 10%»

Mattia Ferraresi
20 febbraio 2026 • 20:48

Le toghe bocciano 6 a 3 l’uso «non adeguato» di leve emergenziali. Il tycoon rilancia aggiungendo una tariffa globale del dieci per cento a quelle già in essere. Il rischio di risarcimenti miliardari

La Corte suprema americana ha decretato che i dazi imposti da Donald Trump sono illegali. È un colpo devastante per il presidente e la sua politica protezionista, architrave del programma di governo Maga. La composizione della Corte sulla carta è a maggioranza conservatrice eppure l’inquilino della Casa Bianca ha lanciato accuse politiche contro il potere giudiziario, in un clima da scontro totale. La mattina di venerdì 20 febbraio, incontrando a colazione i governatori, secondo la ricostruzione

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)