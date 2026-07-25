I dazi Usa tra squilibri e distorsioni, l’Europa ha una sola via d’uscita

true false

Le tariffe del presidente americano continuano ad agitare le relazioni multilaterali. Ma gli squilibri commerciali non dipendono da prezzi e tassi di cambio. Intanto il Vecchio Continente è, ancora una volta, tra Scilla e Cariddi

Giovedì Trump ha annunciato nuovi dazi che dovrebbero rimpiazzare quelli cassati dalla Corte Suprema il mese scorso. Dal famigerato Liberation Day, con la prima sventagliata di dazi è passato più di un anno e, per varie ragioni, gli effetti su crescita e inflazione sono stati minori del previsto. In primo luogo, dopo l’annuncio le misure sono state annacquate. Poi, molte imprese sono riuscite ad eludere i dazi passando per paesi terzi. Tuttavia, anche se non si è trasformato in inflazione, l’aum