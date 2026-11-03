L’intervista all’ex sindaco di New York

De Blasio: «Un’alternativa chiara. Per questo oggi c’è questa mobilitazione»

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
03 novembre 2026 • 06:00
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«Non è solo un referendum sul tycoon: grazie a Talarico, Mamdani e Sanders, oggi stiamo riconquistando la classe lavoratrice, anche tra ispanici e afroamericani. Dopo il voto la priorità non è l’impeachment, ma fermare le politiche peggiori del tycoon. E se tentasse di annullare il voto la reazione popolare sarebbe enorme»

NEW YORK - Sono midterm, ma hanno avuto mordente da presidenziali. Tra colpi di scena, sgambetti legali e veleni, non hanno risparmiato nemmeno l'ultimo scossone, con il colpo basso in Michigan di Haley Stevens ad Abdul El-Sayed. Bill de Blasio di campagne elettorali ne ha macinate parecchie, da quella di Hillary Clinton per il Senato nel 2000 alle due sfide che lo hanno portato alla guida di New York, fino alle primarie per le presidenziali 2020. Eppure, ammette, questa ha tenuto sveglio anche

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.