De Blasio: «Un’alternativa chiara. Per questo oggi c’è questa mobilitazione»

«Non è solo un referendum sul tycoon: grazie a Talarico, Mamdani e Sanders, oggi stiamo riconquistando la classe lavoratrice, anche tra ispanici e afroamericani. Dopo il voto la priorità non è l’impeachment, ma fermare le politiche peggiori del tycoon. E se tentasse di annullare il voto la reazione popolare sarebbe enorme»

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NEW YORK - Sono midterm, ma hanno avuto mordente da presidenziali. Tra colpi di scena, sgambetti legali e veleni, non hanno risparmiato nemmeno l'ultimo scossone, con il colpo basso in Michigan di Haley Stevens ad Abdul El-Sayed. Bill de Blasio di campagne elettorali ne ha macinate parecchie, da quella di Hillary Clinton per il Senato nel 2000 alle due sfide che lo hanno portato alla guida di New York, fino alle primarie per le presidenziali 2020. Eppure, ammette, questa ha tenuto sveglio anche