Il “rodrigato”

Delcy Rodriguez si rafforza all’ombra di Trump, ora la post democrazia del Venezuela è un modello

Gennaro Carotenuto
11 maggio 2026 • 07:00

È lontano il tempo nel quale i neoconservatori di George W. Bush “esportavano la democrazia”. Oggi Caracas è la cartina tornasole di un’ideologia Maga alla quale le elezioni non servono più

Poco più di quattro mesi sono passati dal tre gennaio, il sequestro di Nicolás Maduro e sua moglie Cilia nella notte di Caracas, e la loro esfiltrazione in un carcere di Brooklyn con accuse di narcotraffico, delle quali non sembra importare troppo a nessuno. Ancora questo lunedì, dalla Casa Bianca, Trump ha affermato che «il popolo venezuelano è davvero felice. Stanno accadendo cose che non si vedevano da 20 anni». I sondaggi non confermano, ma l’importante, almeno per Trump, è che «abbiamo cent

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Gennaro Carotenuto
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Gennaro Carotenuto

Storico, università della Campania. Dopo il dottorato in Spagna, tra i suoi principali temi di ricerca vi sono le dittature e le violazioni di diritti umani in America latina. Ha insegnato anche alla Bocconi di Milano ed è stato visiting all'Università di Montevideo, alla Sorbona di Parigi e alla City University di New York.