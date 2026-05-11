Delcy Rodriguez si rafforza all’ombra di Trump, ora la post democrazia del Venezuela è un modello

true false

Poco più di quattro mesi sono passati dal tre gennaio, il sequestro di Nicolás Maduro e sua moglie Cilia nella notte di Caracas, e la loro esfiltrazione in un carcere di Brooklyn con accuse di narcotraffico, delle quali non sembra importare troppo a nessuno. Ancora questo lunedì, dalla Casa Bianca, Trump ha affermato che «il popolo venezuelano è davvero felice. Stanno accadendo cose che non si vedevano da 20 anni». I sondaggi non confermano, ma l’importante, almeno per Trump, è che «abbiamo cent