Di lotta o di governo? I dilemmi dei “nuovi” dem con vista Casa Bianca

Al Congresso già è sfida tra le varie anime del partito, Jeffries probabile speaker. Di sicuro il bluenami ha rimescolato le carte delle primarie presidenziali: in grande ascesa Ossoff e Ocasio-Cortez

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Il nuovo Congresso degli Stati Uniti si insedierà a gennaio e il partito democratico arriva a Washington con un mandato senza precedenti. La vittoria ottenuta è comparabile solo a quella successiva allo scandalo Watergate che travolse Nixon. Un successo di queste proporzioni è una fortuna e un pericolo: i democratici devono dimostrare di saper ottenere risultati in materia di costo della vita, prezzo della benzina, carenza di alloggi a prezzi umani. Tanto per cominciare, il partito democratico –