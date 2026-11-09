il fallimento del board di trump

Diluvio su Gaza: Israele non sblocca gli aiuti essenziali

Youssef Hassan Holgado
09 novembre 2026 • 20:18
Segui Domani su Google

Migliaia i rifugi distrutti. L’Onu esige che Tel Aviv faccia entrare i beni necessari: 1,4 milioni di persone vivono nelle tende. E non c’è traccia della ricostruzione

Oltre seimila rifugi distrutti e 17.400 danneggiati. Più di 600 famiglie si sono ritrovate sfollate per l’ennesima volta. Altri 20mila nuclei necessitano di immediato riparo o di beni non alimentari come teloni, biancheria da letto, tende e abbigliamento di vario tipo. Venti spazi allestiti per fornire un’educazione scolastica di base sono stati danneggiati con conseguente sospensione delle attività didattiche per centinaia di alunni. Almeno 2.166 le chiamate di soccorso ricevute dalla protezion

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.