Diluvio su Gaza: Israele non sblocca gli aiuti essenziali

Migliaia i rifugi distrutti. L’Onu esige che Tel Aviv faccia entrare i beni necessari: 1,4 milioni di persone vivono nelle tende. E non c’è traccia della ricostruzione

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Oltre seimila rifugi distrutti e 17.400 danneggiati. Più di 600 famiglie si sono ritrovate sfollate per l’ennesima volta. Altri 20mila nuclei necessitano di immediato riparo o di beni non alimentari come teloni, biancheria da letto, tende e abbigliamento di vario tipo. Venti spazi allestiti per fornire un’educazione scolastica di base sono stati danneggiati con conseguente sospensione delle attività didattiche per centinaia di alunni. Almeno 2.166 le chiamate di soccorso ricevute dalla protezion