Sarebbe stato raggiunto da un colpo di artiglieria. Le due repubbliche separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk stanno evacuando i civili, in 10mila sarebbero arrivati dal Donbass nella regione di Rostov. Intanto a Monaco è in corso la Conferenza sulla sicurezza, grande assente la Russia

Mentre la situazione al confine tra Russia e Ucraina appare sempre più preoccupante, lo Stato maggiore interforze di Kiev denuncia la prima vittima dell’esercito ucraino. Il militare sarebbe stato ucciso da un colpo d'artiglieria nell'est del paese, durante uno scambio di fuoco con le milizie filorusse delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, nel Donbass. «In conseguenza dell'attacco, un soldato ucraino ha riportato ferite fatali da una scheggia», recita la nota dello Stato maggiore.

A Monaco, Conferenza sulla Sicurezza

Intanto è in corso a Monaco la Conferenza sulla sicurezza, che vede la partecipazione oltre che dei delegati politici di tutto il mondo, anche di figure specializzate nel campo della difesa e della sicurezza. Grande assente, la Russia, che ha deciso di non inviare nessun delegato.

Nel corso della Conferenza, il segretario generale della nato Stoltemberg ha affermato che la crisi attuale «riguarda molto più che l’Ucraina», coinvolgendo «le relazioni tra la Nato e la Russia, l’Unione europea, la sicurezza transatlantica». Mosca, ha detto Stoltenberg «sta tentando di portare indietro la ruota della storia» e «vuole limitare l’influenza della Nato» ma, ha affermato: «Non ci sono membri di prima classe della Nato a Ovest e membri di seconda classe all’Est». L’Alleanza «farà di tutto per difendere» i Paesi membri dell’Europa orientale.

Presente a Monaco anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il vicepresidente degli stati Uniti Kamala Harris, il premier Britannico Boris Johnson e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Intanto è mobilitazione generale, nelle due autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, dove i rispettivi leader hanno firmato il relativo decreto, preludio alle operazioni di guerra. Parallelamente sono state avviate le operazioni di evacuazione per trasportare i civili in Russia.

Durante la notte sarebbero stati allestiti sei treni per l'evacuazione dei civili dal Donbass verso la regione russa di Rostov. Lo rivela una fonte dei servizi di emergenza della regione russa all'agenzia Tass. Oltre 10mila persone sarebbero già arrivate dal Donbass in territorio russo. Secondo l'agenzia Ria Novosti, vrebbero attraversato il confine alle 10 del mattino, ora locale. Di questi oltre quattromila arebbero cittadini russi, e quasi seimila ucraini. Inoltre ci sarebbero una ventina di stranieri. Intanto, la regione di Rostov ha dichiarato lo stato di emergenza in vista dell'arrivo dei rifugiati dalle terre contese in Ucraina.

La conferenza stampa di Biden

«Stiamo denunciando i piani della Russia. Non perché vogliamo un conflitto, ma perché stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per rimuovere qualsiasi motivo che la Russia possa fornire per giustificare l'invasione dell'Ucraina. Se la Russia perseguirà i suoi piani, sarà responsabile di una guerra di scelta catastrofica e inutile», è il messaggio diffuso su Twitter dall’account del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Ieri sera, dopo aver sentito in videoconferenza i suoi alleati, il presidente Usa ha tenuto una conferenza stampa dalla Casa Bianca, in cui ha riaffermato che gli Stati Uniti sono pronti a imporre costi massicci alla Russia se dovesse scegliere un ulteriore conflitto».

Biden ha affermato con sicurezza che le truppe russe intendano attaccare l'Ucraina «nella prossima settimana, nei prossimi giorni. Riteniamo – ha detto – che prenderanno di mira la capitale Kiev».

Sul presidente russo Vladimir Putin ha detto: «A partire da questo momento, sono convinto che abbia preso la decisione». Quando gli è stato chiesto se dunque sia chiusa la porta alla diplomazia, lui ha risposto: «C'è sempre spazio per la diplomazia, fino a quando Mosca non attacca».

Biden ha sottolineato come da parte russa ci sia stato un aumento della disinformazione che sarebbe un modo per per la Russia per avere un pretesto allo scopo di dar luogo a una invasione dell’Ucraina. «Abbiamo notizie – ha detto Biden – di violazioni del cessate il fuoco da parte di combattenti sostenuti dai russi nel tentativo di provocare attacchi dell'Ucraina nel Donbass».

In questa disinformazione diffusa, rientrerebbe anche la falsa notizia, data dalla Russia al suo popolo, secondo cui l’Ucraina stia pianifiicando un attacco nel Donbass: «Non c'è nessuna prova, e sfida le basi della logica credere che gli ucraini sceglierebbero questo momento, con più di 150 mila soldati ammassati ai loro confini».

Joe Biden non crede che Vladimir Putin stia pianificando di usare armi nucleari nel caso di invasione dell'Ucraina. «Non penso che stia nemmeno lontanamente contemplando di usare armi nucleari».

