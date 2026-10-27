I dirigenti sono nuovi, il controllo totale è lo stesso: la nuova lunga marcia di Xi

Si stima che siano il 20 per cento gli uomini del comitato centrale (le donne al vertice, in Cina, sono una rarità) che il V plenum a porte chiuse dovrà sostituire. Ma, ancor più, conteranno le riforme in arrivo, a un anno dal XXI congresso nazionale, che eleggerà il nuovo comitato centrale

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All’appuntamento della sua quinta sessione plenaria, riunita da lunedì, a porte chiuse, nell’hotel Jingxi di Pechino, mancano decine di componenti del XX comitato centrale del Partito comunista cinese. Spogliati dell’incarico, espulsi, incriminati ufficialmente, arrestati, spariti nel nulla: tutti colpiti dalla scure della campagna anticorruzione, lanciata nel 2013, diventata permanente, e che ora Xi Jinping vuole istituzionalizzare. Sarà lo stesso organismo – 205 membri effettivi e 171 supplent