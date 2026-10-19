I social all’assalto del documentario contro Elon Musk

TikTok sospende l’account pubblicitario del film, spot bloccati anche su Meta e YouTube, promozione negata su X. E qui il tecno-miliardario non esita a insultare il regista
New York – «Gli americani dovrebbero probabilmente guardare questo film come se ne dipendesse la loro vita». È la recensione del New Yorker, trasformata in uno spot pubblicitario. Un altro annuncio suggerisce, ironicamente, come trascorrere i dieci minuti di intervallo: «Cancellate il vostro account X». «Discutete di un inferno fascista». «Cambiate posto se siete troppo a destra». Messaggi pensati per promuovere sui social Musk, il documentario di Alex Gibney, sull’uomo più ricco del mondo, di c