il caso

I social all’assalto del documentario contro Elon Musk

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
19 ottobre 2026 • 20:03
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TikTok sospende l’account pubblicitario del film, spot bloccati anche su Meta e YouTube, promozione negata su X. E qui il tecno-miliardario non esita a insultare il regista

New York – «Gli americani dovrebbero probabilmente guardare questo film come se ne dipendesse la loro vita». È la recensione del New Yorker, trasformata in uno spot pubblicitario. Un altro annuncio suggerisce, ironicamente, come trascorrere i dieci minuti di intervallo: «Cancellate il vostro account X». «Discutete di un inferno fascista». «Cambiate posto se siete troppo a destra». Messaggi pensati per promuovere sui social Musk, il documentario di Alex Gibney, sull’uomo più ricco del mondo, di c

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.