La Corte suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera al dipartimento del Tesoro affinché consegni le dichiarazioni fiscali dell’ex presidente Donald Trump a una commissione di deputati democratici. Trump è stato il primo candidato presidente in 40 anni a non consegnare documenti relativi alle imposte pagate.

Dal 2019, una commissione del Congresso guidata da deputati del Partito democratico era impegnata in una complessa battaglia legale per ottenere il rilascio dei documenti.

Dopo la decisione della corte, il dipartimento del Tesoro potrà consegnare le dichiarazioni fiscali per gli anni 2015-2020. La commissione della Camera dei rappresentati sarà controllata dai democratici soltanto per qualche settimana, poiché tra un mese si insedierà la nuova maggioranza repubblicana. La decisione della Corte è quindi arrivata all’ultimo momento utile per i democratici.

