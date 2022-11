I repubblicani conquistano una maggioranza esigua con 218 seggi. «Lavorerò con chiunque – repubblicani o democratici – voglia lavorare con me per offrire risultati agli americani», ha detto il presidente Biden.

Con la vittoria di Mike Garcia in California, i repubblicani hanno ottenuta la maggioranza alla Camera. È questo il risultato dopo oltre una settimana di conteggio dei voti delle elezioni di midterm, con le quali il partito si è garantito 218 seggi ottenendo così una esigua maggioranza capace di mettere in discussione l’agenda politica dell’amministrazione di Joe Biden per i prossimi due anni. Le aspettative erano ben altre e ci si aspettava una vittoria quasi schiacciante per i repubblicani, che invece non sono riusciti a ottenere il controllo del Senato diviso per ora a metà in attesa dei risultati del ballottaggio del mese prossimo in Georgia.

«Come detto la scorsa settimana, il futuro è troppo promettente per essere intrappolati in una guerra politica. Gli americani vogliono che ci concentriamo sui temi che sono a loro cari e che rendiamo le loro vite migliori. Lavorerò con chiunque – repubblicani o democratici – voglia lavorare con me per offrire risultati agli americani», ha detto il presidente americano Joe Biden. «Le elezioni della scorsa settimana hanno dimostrato la forza e la resilienza della democrazia americana. C'è stato un forte rifiuto dei negazionisti elettorali, della violenza politica e delle intimidazioni», ha aggiunto.

Cosa significa

Il risultato ottenuto metterà anche fine al mandato di Speaker della Camera della democratica Nancy Pelosi che potrebbe essere sostituita dal repubblicano Kevin McCarthy. «L’era del monopartitismo democratico a Washington è finita», ha dichiarato Kevin McCarthy.

Il controllo della Camera permetterà anche ai repubblicani di avviare una serie di commissioni di inchiesta sull’operato dell’amministrazione Biden. Prima fra tutte quella sul caotico ritiro americano dall’Afghanistan dell’agosto del 2021. C’è anche chi si aspetta commissioni più politiche come quella per indagare su Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente.

Si prospettano due anni di fine mandato interessanti per Joe Biden, a maggior ragione del fatto che l’ex presidente Donald Trump ha annunciato che correrà per le elezioni del 2024.

© Riproduzione riservata