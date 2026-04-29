La guerra illegale di Trump diventa ancora più illegale

La Casa Bianca ha notificato il Congresso il 2 marzo dell’inizio del conflitto e da quel momento i rappresentanti non hanno fatto nulla per dare copertura legale alla decisione. Con ogni probabilità, i repubblicani, che hanno la maggioranza alla Camera e al Senato, eviteranno accuratamente di calendarizzare qualunque voto al riguardo, circostanza che aprirà la danza degli esposti e dei ricorsi in tribunale