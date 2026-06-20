Donald Trump ha fallito in tutto, ma il mondo resta suo ostaggio

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Il presidente che ha costruito un pezzo importante della sua politica estera sul disprezzo per l’accordo nucleare con l’Iran di Barack Obama, considerato «il peggiore e il più stupido mai negoziato», ha firmato un’intesa con il regime in 14 punti che, per quel poco che è dato sapere, è più debole di quella che lui stesso fece a pezzi nel 2018. I 60 giorni di negoziati si annunciano confusi e pieni di sorprese, ma il memorandum rischia di lasciare ai pasdaran meno restrizioni dell’accordo del 201