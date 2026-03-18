No, Donald Trump non è un accidente della storia

L’atteggiamento coloniale e suprematista dei conservatori statunitensi ha radici profonde e ha guidato tanto la politica internazionale quanto quella economica e sociale, al punto da influenzare anche l’agenda della controparte “liberal”. Sostenere che il presidente Usa sia un’eccezione non corrisponde alla realtà, e aspettarsi che basti un’elezione di medio termine per cambiare rotta è pensiero magico