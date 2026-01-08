Donna uccisa a sangue freddo dall’Ice a Minneapolis: le squadracce di Trump sconvolgono l’America

true false

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza pacificamente a Minneapolis dopo l’omicidio di Renee Nicole Good, madre di 37 anni che è stata uccisa mercoledì da un agente dell’Ice (Immigration and custom enforcement) nella città che è diventata il teatro della più grande operazione anti- immigrazione dell’Amministrazione Trump. La tensione è ai massimi livelli, tanto che le scuole della città sono state chiuse per il resto della settimana, e la protesta si sta estendendo in tutto il paese: ci so