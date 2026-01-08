la tragedia e le proteste

Donna uccisa a sangue freddo dall’Ice a Minneapolis: le squadracce di Trump sconvolgono l’America

Mattia Ferraresi
08 gennaio 2026 • 19:59Aggiornato, 08 gennaio 2026 • 20:03

Renee Nicole Good freddata dalle forze anti-migranti. Il presidente le difende, ma i video lo smentiscono. Manifestazioni di protesta nella città di Floyd, New York, Seattle e Los Angeles

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza pacificamente a Minneapolis dopo l’omicidio di Renee Nicole Good, madre di 37 anni che è stata uccisa mercoledì da un agente dell’Ice (Immigration and custom enforcement) nella città che è diventata il teatro della più grande operazione anti- immigrazione dell’Amministrazione Trump. La tensione è ai massimi livelli, tanto che le scuole della città sono state chiuse per il resto della settimana, e la protesta si sta estendendo in tutto il paese: ci so

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)