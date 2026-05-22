Dopo la Nimitz c’è Rubio. «Cuba è una minaccia». L’Avana in piazza per Raúl

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Per Marco Rubio la questione di Cuba è un esame di maturità. Deve dimostrare a Donald Trump di essere il suo più degno continuatore. Quindi non può discostarsi dal manuale dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Al contempo sa che può fallire dove hanno già fallito Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush figlio, Obama, il primo Trump e Joe Biden. E così il segretario di Stato sta alzando il livello dello scontro e, di punto in bianco, Cuba è diventata «un