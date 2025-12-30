l’eredità 2025 del tycoon

I droni della Cia sul porto del Venezuela, Trump “il pacifista” apre fronti di guerra

Mattia Ferraresi
30 dicembre 2025 • 19:47

Sotto la bandiera della «lotta al narcoterrorismo», l’amministrazione Usa si spinge fino all’attacco al Venezuela. Quest’anno l’autoproclamato «presidente della pace» ha siglato solo tregue fragili. E ha pure aperto ulteriori scenari di conflitto

Negli ultimi giorni del 2025 l’amministrazione Trump ha avviato una nuova fase dello scontro con il regime di Nicolas Maduro, conducendo un’operazione militare contro obiettivi nel territorio del Venezuela. L’azione, realizzata con i droni della Cia, ha distrutto una struttura portuale ritenuta funzionale al traffico di droga. Secondo la versione di Washington, si è trattato di un intervento mirato, senza vittime civili, in continuità con la campagna contro le reti criminali che operano lungo la

