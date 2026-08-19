La solidarietà che non c’è

A ognuno i propri dublinanti: Meloni paga il “suo” Patto Ue

Youssef Hassan Holgado
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19 agosto 2026 • 20:08Aggiornato, 19 agosto 2026 • 20:10

Germania, Svizzera e ora Austria. I paesi membri rimandano i richiedenti asilo in Italia. In 4 anni Roma ha sospeso 80mila pratiche. Le nuove norme hanno riattivato il sistema 

«Sono particolarmente fiera del fatto che stia prendendo corpo un pacchetto di norme importantissime, che l’Italia ha fortemente voluto e sostenuto, lavorando per costruire su di esse il più ampio consenso possibile». Con queste parole, pronunciate al Senato lo scorso marzo, la premier Giorgia Meloni accoglieva con qualche mese di anticipo il Patto migrazione e asilo che sarebbe entrato in vigore il 12 giugno. È stata una delle tante rivendicazioni del cosiddetto «cambio di paradigma» avvenuto a

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.