Nulla sarà più come prima dopo il 7 ottobre. O almeno è quello che pensa Israele, visto che un attacco a sorpresa come quello di Hamas ha cambiato per sempre la situazione in Medio Oriente, come ha fatto negli Stati Uniti l’11 settembre. Ma c’è un altro punto che potrebbe avere conseguenze più ampie: l’attacco di Hamas potrebbe essere imitato altrove?

L'esercitazione

È il sospetto che ha portato, questa settimana, ad esercitazioni congiunte fra truppe della Corea del Sud e degli Stati Uniti. L’obiettivo è stato di affinare la capacità di rispondere a potenziali «attacchi di artiglieria a sorpresa in stile Hamas» da parte della Corea del Nord.

L’indiscrezione è stata riportata dai media israeliani, citando come fonte le stesse forze armate sudcoreane. Secondo gli esperti citati da Times of Israel, l’artiglieria a lungo raggio della Corea del Nord sarebbe in grado di sparare circa 16mila colpi all’ora in caso di conflitto, rappresentando una seria minaccia per Seul, che si trova intorno ai 40 chilometri di distanza dal confine

