Eric Adams è il nuovo sindaco di New York, dopo che ha giurato in una cerimonia a Times Square pochi minuti dopo la mezzanotte. Il democratico 61enne, ex poliziotto, succede a Bill de Blasio. Adams ha vinto le primarie con scarso margine contro candidati più progressisti, conquistando la fiducia dei newyorchesi su un tema decisivo: la lotta alla criminalità e la sicurezza nelle strade.

Adams, oltre al passato in divisa blu, come raccontato su Domani da Francesca Berardi, ha la passione per la meditazione e un’attenta dieta vegana per sconfiggere una forma di diabete. Sulla sua vita personale ha più volte cambiato versioni, fino a citare episodi accaduti a terzi come se fossero personali.

Inoltre, secondo quanto emerso da indagini condotte da varie testate tra cui Politico, la documentazione legata alla situazione immobiliare di Adams sarebbe confusa e contrastante con altri dati e testimonianze. Possiede una tipica brownstone nel quartiere di Bedford-Stuyvesant, ma diversi vicini sostengono di non averlo mai saputo, mentre un’altra persona è risultata residente nel suo stesso appartamento.

Negli oltre vent’anni di carriera nel corpo di polizia di cui è diventato anche capitano, ha fondato il gruppo 100 Blacks in Law Enforcement Who Care con l’intento di migliorare la fiducia tra cittadini e forze dell’ordine. Un lavoro che gli ha fatto guadagnare punti agli occhi degli elettori.

Dopo una parentesi di qualche anno nei registri del partito Repubblicano, nel 2006 Adams è entrato attivamente in politica, eletto senatore dello stato di New York per il partito democratico. Terminato l’incarico è diventato presidente del borough di Brooklyn, Adesso dovrà affrontare l'enorme sfida di guidare la metropoli fuori dalla pandemia del Covid-19.

La variante Omicron

Invision

Adams ha assunto l'incarico mentre la variante Omicron ha spinto i numeri dei contagi a nuovi record. Il nuovo sindaco ha giurato con una mano su una Bibbia di famiglia e con una fotografia della madre morta nel 2020 nell'altra, davanti alla giudice Justice Sylvia O. Hinds-Radix della divisione d'appello della Corte suprema dello Stato. Adams non ha risposto a domande dei giornalisti, ma è poi apparso in tv dicendo che avrebbe festeggiato e poi si sarebbe «alzato presto la mattina, lavorando per New York City». Il suo slogan è stato «I am you», io sono te, voi.

Sul palco ha affermato: «Anche nel bel mezzo del Covid-19, in mezzo a tutto ciò che stiamo attraversando, questo è un Paese in cui la speranza e le opportunità sono sempre, sempre presenti", "è semplicemente fantastico quando New York mostra all'intero paese come si ritorna. Questa è una città incredibile e, credetemi, siamo pronti per un grande ritorno". Adams è il secondo sindaco afrodiscendente della città, dopo che David Dinkins ricoprì l'incarico tra 1990 e 1993.

