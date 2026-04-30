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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripostato sul suo profilo Truth una mappa dello Stretto di Hormuz in cui il braccio di mare conteso è ribattezzato 'Stretto di Trump'. Nell'immagine si vedono inoltre delle petroliere con la bandiera a stelle e strisce che transitano agevolmente nello stretto.

Intanto gli Stati Uniti potrebbero ridurre il numero di truppe schierate in Germania. Lo ha annunciato Donald Trump, pochi giorni dopo che il cancelliere tedesco ha affermato che l'America è stata "umiliata" dall'Iran. In un post sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la sua amministrazione sta "studiando e valutando la possibile riduzione delle truppe in Germania e che una decisione verrà presa a breve". Lunedì, Friedrich Merz ha suggerito che il team di Trump stesse subendo una mossa astuta nei negoziati con l'Iran per ottenere la fine della guerra in corso e la riapertura dello stretto di Hormuz.

"Gli iraniani sono evidentemente molto abili nel negoziare, o meglio, molto abili nel non negoziare, permettendo agli americani di recarsi a Islamabad e poi ripartire senza alcun risultato", ha affermato il cancelliere tedesco. Il cancelliere tedesco ha ribadito le sue critiche ieri, affermando che l'Europa sta "soffrendo" per le conseguenze della chiusura dello Stretto.



Ieri,Merz ha affermato che il suo rapporto con Trump rimane "ottimo come sempre", ma la minaccia del presidente di ritirare le truppe statunitensi rischia di destare preoccupazione a Berlino e in tutta Europa, in un periodo di crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e i loro tradizionali alleati europei, che ha visto Trump intensificare le sue minacce di ritiro dalla Nato .

Trump, briefing sui nuovi attacchi Il presidente americano Donald Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti, a partire dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, a conferma che il tycoon ha in seria considerazione la ripresa di azioni militari per superare lo stallo negoziale e sferrare il colpo finale prima di porre fine alla guerra. Tra le ipotesi, riferisce Axios in base a più fonti, la conquista di parte dello Stretto di Hormuz per riaprirlo alla navigazione commerciale, un blitz per mettere in sicurezza l'uranio iraniano altamente arricchito e attacchi "brevi e potenti". Il petrolio balza a 126 dollari Il petrolio balza ai livelli più alti da almeno quattro anni mentre cresce il pessimismo su una rapida fine del conflitto in Medioriente. Il Brent ha toccato nella notte i 126,41 dollari al barile, per poi ripiegare agli attuali 123,81 (+4,9%) mentre il Wti sale del 2,3% a 109,35 dollari. Sui mercati si teme che gli Stati Uniti possano riprendere gli attacchi all'Iran, scatenando la risposta di Teheran e facendo ripiombare il Medioriente nel caos. Trump al leader israeliano: "Attacchi in Libano devono essere più precisi" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto al primo ministro Benjamin Netanyahu che Israele dovrebbe intraprendere solo azioni militari "chirurgiche" in Libano ed evitare una ripresa completa della guerra: lo ha dichiarato lo stesso Trump ad Axios in un'intervista telefonica.

Trump ha parlato con Netanyahu ogni giorno questa settimana e, durante le loro conversazioni, Netanyahu ha detto a Trump che dovrà intensificare la risposta israeliana agli attacchi di Hezbollah, secondo quanto riferito da funzionari israeliani.

"Ho detto a Netanyahu che deve agire in modo più mirato. Non abbattere edifici. Non può farlo. È troppo terribile e fa fare brutta figura a Israele", ha dichiarato Trump ad Axios. Trump ha sottolineato di apprezzare il Libano e la sua leadership e di credere che il Paese possa "rinascere".

"L'Iran ha rovinato il Libano. Il loro alleato (Hezbollah) ha rovinato il Libano. Quando l'Iran verrà eliminato, Hezbollah verrà automaticamente eliminato", ha affermato Trump.

Trump inoltre ha rinnovato la sua campagna di pressione sul presidente israeliano Isaac Herzog affinché conceda la grazia al primo ministro dichiarando che Herzog potrebbe diventare un "eroe nazionale". Sarebbe stato Trump a sollevare la questione della grazia durante la telefonata con Axios. "Mi piace, Herzog", ha detto Trump. "Diventerà un eroe nazionale se concederà la grazia a Bibi. Lo apprezzerei moltissimo". Secondo il tycoon il processo a Netanyahu "fa fare brutta figura a Israele" e ha liquidato le accuse come "chiacchiere da salotto".

"Bibi è un primo ministro in tempo di guerra. Non può avere questa storia che gli pende sulla testa", ha detto Trump.

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