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Svolta nei procedimenti giudiziari a carico di Benjamin Netanyahu. I giudici del tribunale distrettuale di Gerusalemme hanno espresso alla procuratrice generale Gali Baharav-Miara, grande accusatrice del premier israeliano, forti dubbi sulla possibilità di condannarlo in due dei tre casi pendenti e hanno suggerito di cercare un accordo sul terzo. Pur non trattandosi né di una sentenza né di un'assoluzione, il parere del tribunale rappresenta una riabilitazione, sebbene parziale, del premier più