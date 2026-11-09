Eisenkot e Lieberman al crocevia tra partiti arabi e ultraortodossi

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Fonti del partito israeliano Yashar di Gadi Eisenkot lunedì hanno dato notizia di un incontro definito «costruttivo e proficuo» fra l’aspirante premier e Avigdor Lieberman, numero uno del partito alleato Israel Beiteinu. Secondo quanto riferito, i due hanno espresso «piena fiducia» nella possibilità di formare un governo «stabile, capace di durare per un’intera legislatura di quattro anni». Iniziano così i ventotto giorni a disposizione di Eisenkot per mettere insieme i pezzi di una maggioranza