Eisenkot e Lieberman al crocevia tra partiti arabi e ultraortodossi

Braccio di ferro tra l’aspirante premier e l’alleato sugli alleati da scegliere per mettere in piedi una vera maggioranza. Eppure i due manifestano «piena fiducia nella possibilità di formare un governo stabile». C’è meno di un mese di tempo per trovare un’intesa. Sullo sfondo, lo “spettro” di Netanyahu
Fonti del partito israeliano Yashar di Gadi Eisenkot lunedì hanno dato notizia di un incontro definito «costruttivo e proficuo» fra l’aspirante premier e Avigdor Lieberman, numero uno del partito alleato Israel Beiteinu. Secondo quanto riferito, i due hanno espresso «piena fiducia» nella possibilità di formare un governo «stabile, capace di durare per un’intera legislatura di quattro anni». Iniziano così i ventotto giorni a disposizione di Eisenkot per mettere insieme i pezzi di una maggioranza