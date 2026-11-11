Eisenkot deve allearsi con i partiti arabi. Solo così si restaurerà la democrazia israeliana

Le formazioni arabo-israeliane stanno facendo tutto il possibile per dimostrare di far parte della società dello Stato ebraico: non ascoltarle sarebbe un errore letale. In gioco la sconfitta di Netanyahu, ma anche l’ideologia di violenza che incarna. L’obiettivo di una nuova coalizione dovrebbe essere il completo riassetto politico nei territori occupati, a cominciare dalla fine del terrore ebraico in Cisgiordania

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Prima delle elezioni israeliane, avevo avvertito che nessuno avrebbe dovuto riporre grandi speranze nell’esito del voto. Purtroppo, quel consiglio si è rivelato azzeccato. Un elettorato profondamente diviso lungo linee tribali e culturali non ha ritenuto il primo ministro Benjamin Netanyahu responsabile delle numerose guerre prolungate, dei innumerevoli crimini di guerra da lui supervisionati e del crollo della reputazione di Israele sulla scena mondiale. Al contrario, il voto ha portato a una s