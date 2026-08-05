Il Michigan dopo New York: il “socialista” El-Sayed vince e scuote i democratici

Alle primarie dello Stato il progressista batte la candidata dell’establishment. Trump non si trattiene: «È solo un comunista perdente che odia gli ebrei»
Abdul El-Sayed ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Michigan, superando di circa un punto percentuale la deputata Haley Stevens, candidata sostenuta dall’establishment del partito, a partire dalla governatrice Gretchen Whitmer. Il risultato arriva al termine delle primarie più costose nella storia democratica per un seggio al Senato, con oltre 65 milioni di dollari spesi, in larga parte da gruppi filoisraeliani come l’Aipac, che hanno messo più di 30 milioni sulla campagna di Steve