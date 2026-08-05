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Il Michigan dopo New York: il “socialista” El-Sayed vince e scuote i democratici

Mattia Ferraresi
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05 agosto 2026 • 20:19Aggiornato, 05 agosto 2026 • 20:22

Alle primarie dello Stato il progressista batte la candidata dell’establishment. Trump non si trattiene: «È solo un comunista perdente che odia gli ebrei»

Abdul El-Sayed ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Michigan, superando di circa un punto percentuale la deputata Haley Stevens, candidata sostenuta dall’establishment del partito, a partire dalla governatrice Gretchen Whitmer. Il risultato arriva al termine delle primarie più costose nella storia democratica per un seggio al Senato, con oltre 65 milioni di dollari spesi, in larga parte da gruppi filoisraeliani come l’Aipac, che hanno messo più di 30 milioni sulla campagna di Steve

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)