Il presidente russo Vladimir Putin si congratulerà con il presidente eletto degli Stati Uniti dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali delle presidenziali. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia russa Interfax. Peskov ha così spiegato la decisione ai giornalisti «Anticipando la vostra possibile domanda sulle congratulazioni da parte di Putin al presidente eletto degli Stati Uniti, voglio dire quanto segue: riteniamo corretto attendere i risultati ufficiali delle elezioni».

Donald Trump, attuale presidente in carica, ha per ora fatto sapere di non volere riconoscere l’elezione dello sfidante democratico, Joe Biden, annunciata sabato scorso. Il repubblicano ha infatti accusato lo staff di Biden di avere commesso brogli durante le elezioni. Nonostante le accuse di Trump, sono stati già in molti i leader politici a congratularsi con il candidato democratico, fra cui il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente iraniano, Hassan Rohani.

