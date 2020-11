Joe Biden vince le elezioni americane. Il candidato democratico, secondo le proiezioni della Cnn, può contare su 273 voti elettorali dopo la conquista dei 20 voti della Pennsylvania, suo stato di origine. Biden parlerà alle 20,00 (orario americano) alla nazione per dare un messaggio di unità. Prima di essere eletto presidente, Biden era stato il vice di Barack Obama durante la sua presidenza. La democratica, Kamala Harris, sarà la vicepresidente di Biden. Si tratta della prima donna e prima afroamericana a ricoprire questo ruolo. Il ticket democratico ha battuto quello repubblicano guidato da Donald Trump, presidente in carica, e Mike Pence. Joe Biden stava trascorrendo la mattinata nella casa di famiglia a Wilmington, nel Delaware, quando la ‘Cnn’ lo ha annunciato come vincitore delle elezioni presidenziali americane, assegnandogli il successo in Pennsylvania. Lo ha riferito la stessa emittente. Trump è stato raggiunto dalla notizia mentre era a giocare a golf nella sua residenza in Virginia. Il repubblicano ha diffuso un comunicato in cui dice: «Sappiamo tutti che Biden si sta proponendo falsamente come vincitore e che i suoi media stanno cercando di aiutarlo: non voglio che si sappia la verità». Trump ha poi concluso dicendo: «Queste elezioni sono ancora lontane dalla loro effettiva conclusione

La manager della campagna elettorale del nuov presidente, Jen O'Malley Dillon, era invece fuori casa a correre al momento della notizia e ha detto di essere «in estasi» per l’elezione di Biden. Lìex candidata alle presidenziali del 2016 dei democratici, Hillary Clinton, ha definito la vittoria di Biden «un ripudio della nazione a Trump e una nuova pagina per gli Stati Uniti». Biden ha pubblicato la sua prima dichiarazione in cui si dice «onorato» della fiducia riposta in lui e aggiunge «è ora di mettere da parte la rabbia e l’odio di questa campagna elettorale e camminare insieme come una nazione». Il candidato ha poi twittato un video per ringraziare gli elettori. (NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)

La nuova vicepresidente, Kamala Harris, ha twittato dicendo: «Questa vittoria va oltre me e Biden, riguarda l’anima della nostra nazione e la nostra voglia di lottare per lei».

L’ultimo tweet finora postato dall’avversario di Biden, Donald Trump, è invece quello in cui il repubblicano si dichiara «vincitore di gran lunga di queste elezioni». Da quello che trapela dallo staff della Casa Bianca, Trump non avrebbe intenzione di invitare e il suo avversario per il tradizionale incontro fra il presidente uscente e il nuovo.

