Sfida Lula-Bolsonaro, saranno il calcio e i social a decidere il vincitore

La battaglia elettorale sempre più determinata in rete, ai limiti della distopia. Tra accuse roventi, influencer virtuali, star del pallone e della musica
Buenos Aires – Un’ondata di deputati under 30 eletti con voti record grazie alla spinta dei milioni di follower sui social network. Numerosi personaggi creati con l’Ia, come Dona Maria che ha generato oltre 100 milioni di visualizzazioni, creduti influencer reali mentre diffondevano video di propaganda politica. La piattaforma digitale Meta (Instagram, WhatsApp e Facebook) accusata a più riprese di favorire la visibilità online di un candidato a scapito dell’altro. Il tutto in un paese dove in m