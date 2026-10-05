La vittoria del clan Bolsonaro: «La sinistra brasiliana? È finita»

A sorpresa il figlio dell’ex presidente (ora in carcere) vince il primo turno delle presidenziali. «I brasiliani hanno scelto il cambiamento». Per vincere al ballottaggio, Lula deve sperare negli astenuti e negli indecisi

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Un ballottaggio all’ultima scheda, a sorpresa, a favore del clan Bolsonaro, che avvicina la prospettiva di un ritorno dell’estrema destra al potere. Un paese ancora una volta diviso tra le regioni meno sviluppate del Nord, fedeli a Lula, e quelle più ricche del Centro e del Sud, a sostegno di Bolsonaro jr, riproducendo in parte anche la contrapposizione religiosa tra cattolici ed evangelici. E all’orizzonte la prospettiva di un terremoto non solo politico e giudiziario ma anche geopolitico, con