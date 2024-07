A una settimana di distanza i francesi sono tornati alle urne per il secondo turno delle elezioni legislative per assegnare i 501 seggi rimanenti. Durante la settimana diverse manifestazioni sono state indette nel paese per convincere la gente a votare contro l’avanzata dell’estrema destra di Marine Le Pen che con il suo Rassemblement national al primo turno ha ottenuto circa il 34 per cento dei voti. Il blocco politico di Macron era arrivato terzo dopo la coalizione di sinistra del Fronte popolare che ha ottenuto un buon 28 per cento.

I seggi rimarranno aperti fino alle 18 e fino alle 20 nelle principali città. Nei territori francesi d'Oltremare si è invece votato nella giornata di ieri. Quasi 6 milioni di francesi non sono interessati dai ballottaggi, perché il deputato del loro collegio è già stato eletto al primo turno. Rimangono circa 43,3 milioni di francesi che oggi possono inserire una scheda nelle urne. Alle 12 l’affluenza registrata è vicina al 27 per cento. Numeri simili non si vedevano dal 1981.

Macron ha votato e seguirà lo spoglio dall'Eliseo Il presidente francese Emmanuel Macron ha votato poco prima delle 12.30 a Le Touquet, nella quarta circoscrizione elettorale del Pas-de-Calais, dove il candidato del Rassemblement national (RN) Benoît Dolle è arrivato primo al primo turno con il 42,3 per cento dei voti davanti al candidato del campo presidenziale Philippe Fait (30,6 per cento). Macron tornerà poi a Parigi e all'Eliseo intorno alle 18 per seguire la serata elettorale ​​​​​​ Domani L’asse putiniano di Le Pen e Orbán. Parigi rende ingovernabile anche l’Ue Primi istant poll: no maggioranza assoluta per Le Pen Stando ai primissimi instant poll a urne aperte che arrivano dagli istituti di sondaggi francesi e visionati da Affaritaliani.it, al secondo turno delle elezioni legislative in Francia la destra di Le Pen e Bardella dovrebbe fermarsi complessivamente tra i 205 e i 225 seggi all'assemblea nazionale di Parigi. La maggioranza assoluta è di 289 seggi su un totale di 577. Il Nuovo fronte popolare di sinistra viene accreditato tra 190 e 210 seggi, mentre il partito del presidente Emmanuel Macron si dovrebbe fermare tra 140 e 160. La fine dell'illusionismo di Macron Era arrivato per rilanciare l'idea che fosse la moderazione, il centro politico. Veniva dalla Francia delle passioni forti. È stato l'illusione di una normalità esportabile, ma ci ha messo del suo nella scrittura della parabola discendente. Ha preferito essere il presidente dei ricchi senza capire le masse impaurite dalla globalizzazione. Così il populismo è risorto trovando nell'estremismo il terreno adatto Europa La fine dell’illusionista Macron: una toppa su un vestito logoro Record di affluenza alle 12 Secondo i dati del ministero dell'Interno francese, a mezzogiorno ha votato al secondo turno delle elezioni legislative, il 26,63 per cento dei francesi. Si tratta della più alta affluenza dal 1981. Domenica scorsa, al primo turno delle legislative, era al 25,90 per cento, nel 2022 al 18,43 per cento. Lavrov: "Il ballottaggio concepito per manipolare volontà degli elettori" Le elezioni legislative in Francia "non hanno molto le sembianze di una democrazia", ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. "Il secondo turno, a quanto pare, è concepito proprio per manipolare la volontà degli elettori emersa dal primo turno, con alcuni candidati che possono ritirare le loro candidature per impedire la vittoria, come si suol dire, a conservatori o populisti; questo non assomiglia molto alla democrazia", ha aggiunto Lavrov in un'intervista.

