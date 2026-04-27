Attacchi e minacce: l’ombra di Hamas sulle elezioni a Gaza

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Alcuni non se le ricordavano nemmeno più le elezioni, perché sono passati vent’anni. Era dal 2006, infatti, che Gaza non andava al voto eppure, sabato 25 aprile, nonostante tutto, a Deir al-Balah i gazawi hanno potuto esprimersi sul prossimo governo. Una sola circoscrizione: era tutto quel che si poteva fare, considerando la distruzione totale della Striscia, ma era già da giorni che si avvertiva un certo fermento. Il voto ha interessato anche tutta la Cisgiordania, ma l’attenzione è stata sopra