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Attacchi e minacce: l’ombra di Hamas sulle elezioni a Gaza

Bianca Senatore
27 aprile 2026 • 21:00

Nella circoscrizione di Deir al-Balah il primo voto libero dal 2006, vinto da Al Fatah. Ma i miliziani ne approfittano per una lotta volta a riprendere il controllo della Striscia

Alcuni non se le ricordavano nemmeno più le elezioni, perché sono passati vent’anni. Era dal 2006, infatti, che Gaza non andava al voto eppure, sabato 25 aprile, nonostante tutto, a Deir al-Balah i gazawi hanno potuto esprimersi sul prossimo governo. Una sola circoscrizione: era tutto quel che si poteva fare, considerando la distruzione totale della Striscia, ma era già da giorni che si avvertiva un certo fermento. Il voto ha interessato anche tutta la Cisgiordania, ma l’attenzione è stata sopra

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Bianca Senatore
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Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.