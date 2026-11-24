La nuova imposta interesserebbe almeno 623 contribuenti e garantirebbe, secondo il Psoe, un gettito annuo di due miliardi. La tassazione degli ultra-ricchi irrompe nella campagna elettorale spagnola

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Patrimoniale. Una parola che in Italia profuma di tabù. Non solo nel campo largo, ma anche all’interno di partiti progressisti come dovrebbero essere il Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Nella Spagna in volata verso le urne succede l’esatto opposto: la sinistra fa a gara per alzare la posta in gioco. Basta guardare ai profili social dell’attuale premier Pedro Sánchez che nell’ultimo lunedì di campagna elettorale ha annunciato, a sorpresa, una mossa che i più maliziosi hanno visto come un