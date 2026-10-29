L’orgoglio dei partiti arabi: «Non abbiamo più paura. Eisenkot ci prenda a bordo»

Il vicesindaco di Tel Aviv Amir Badran: «Ci siamo detti: o votiamo ora o non potremo più farlo. Il blocco di Eisenkot accolga la nostra mano tesa». La candidata araba dei Democratici Somaya Bashir: «Con Ben Gvir abbiamo capito che c’è da salvare la casa, il futuro, i figli, il paese dove viviamo»

true false

«Sai, la gente per strada, le minoranze arabe, i palestinesi di Israele, hanno detto se non andiamo a votare adesso, questa potrebbe essere l’ultima volta che votiamo, perché se non riusciamo a mandare via questo governo, la prossima legge sarà che gli arabi non hanno diritto di voto», dice a Domani Amir Badran, vicesindaco arabo-israeliano di Tel Aviv, interpellato sulle ragioni dell’affluenza record nella società araba. Il risultato del voto arabo-israeliano discusso da Badran – che è esponent