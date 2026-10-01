Bibi può rivincere. Il paradosso del “patriottismo”

Le elezioni del 27 ottobre non sono più un referendum su Netanyahu, ma una contesa tra «sei un patriota o no». Ovviamente anche la vicenda del volo Flydubai viene adesso declinata intorno a questa chiave

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Nelle sale strapiene dei cinema italiani, dopo la visione di Naza c'è un silenzio totale, niente applausi, la gente sciama a capo chino incapace persino di verbalizzare. Naza ammutolisce. Merita solo il silenzio e la riflessione l'aver sentito con le proprie orecchie, come se fosse un programma radiofonico, l'esatta meccanica dell'intento genocida, «persino uccidere a un certo punto non sembrava più una cosa grave». Non era un freno a sganciare gli ordini la presenza di donne, vecchi bambini, er