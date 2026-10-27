La bolla di Tel Aviv in fila alle urne: «In ogni caso Netanyahu tornerà alla carica»

L’affluenza record si riflette nel fermento nelle strade. La città è una bolla di sostenitori della sinistra. Ma la biografa del premier israeliano dice «per Bibi essere arrivato qui è già un successo»

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Tel Aviv – Mazal Mualem, 56 anni, scrittrice e biografa di Netanyahu, si avvia ai seggi vicino alla sua casa nel centro di Tel Aviv e commenta: «Il solo fatto di essere arrivato a queste elezioni come uno dei principali candidati, è un grande successo per Netanyahu. Tutti lo davano per finito dopo il 7 ottobre. Invece è riuscito a plasmare una narrazione che gli consente di potersela giocare ancora una volta». Secondo Mualem l’obiettivo di Netanyahu è ritirarsi alla fine del mandato di Trump, «d