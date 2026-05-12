Elezioni di midterm, è battaglia sui collegi elettorali: Trump vuole mettere le mani sul voto

È un colpo ai dem l’annullamento del referendum in Virginia sulle mappe elettorali. In gioco pochi seggi, ma forse determinanti. Stati del sud a guida repubblicana smantellano i collegi a maggioranza afroamericana protetti per decenni dal Voting Rights Act
La Corte suprema della Virginia ha annullato venerdì scorso la mappa elettorale ridisegnata dai democratici, dichiarando incostituzionale il referendum approvato dagli elettori in aprile e lasciando in vigore la ripartizione attuale dei seggi, che favorisce i repubblicani. È una cattiva notizia per i democratici nell’anno delle elezioni di midterm, in cui il controllo della Camera dipenderà da pochi seggi. È anche il primo caso in cui la sinistra perde una battaglia sul ridisegno dei distretti,