Elezioni di midterm, è battaglia sui collegi elettorali: Trump vuole mettere le mani sul voto

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La Corte suprema della Virginia ha annullato venerdì scorso la mappa elettorale ridisegnata dai democratici, dichiarando incostituzionale il referendum approvato dagli elettori in aprile e lasciando in vigore la ripartizione attuale dei seggi, che favorisce i repubblicani. È una cattiva notizia per i democratici nell’anno delle elezioni di midterm, in cui il controllo della Camera dipenderà da pochi seggi. È anche il primo caso in cui la sinistra perde una battaglia sul ridisegno dei distretti,