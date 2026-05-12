Mondo

Elezioni di midterm, è battaglia sui collegi elettorali: Trump vuole mettere le mani sul voto

Mattia Ferraresi
12 maggio 2026 • 07:00

È un colpo ai dem l’annullamento del referendum in Virginia sulle mappe elettorali. In gioco pochi seggi, ma forse determinanti. Stati del sud a guida repubblicana smantellano i collegi a maggioranza afroamericana protetti per decenni dal Voting Rights Act

La Corte suprema della Virginia ha annullato venerdì scorso la mappa elettorale ridisegnata dai democratici, dichiarando incostituzionale il referendum approvato dagli elettori in aprile e lasciando in vigore la ripartizione attuale dei seggi, che favorisce i repubblicani. È una cattiva notizia per i democratici nell’anno delle elezioni di midterm, in cui il controllo della Camera dipenderà da pochi seggi. È anche il primo caso in cui la sinistra perde una battaglia sul ridisegno dei distretti,

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)