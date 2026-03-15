la guerra maga per il dopo trump

America con vista sul 2028, l’ombra di Tucker Carlson

Mattia Ferraresi
15 marzo 2026 • 19:41

Il favorito per raccogliere l’eredità di Donald Trump sembrava essere il suo vicepresidente J.D. Vance. La guerra in Iran e un certo fiuto politico, stanno facendo crescere le chance dell’ex anchorman

Donald Trump dice a giorni alterni che la guerra con l’Iran finirà molto presto e che gli Stati Uniti continueranno a bombardare il regime degli ayatollah per tutto il tempo necessario. Non curandosi del principio di non contraddizione, può permetterselo. Ma è chiaro che, qualunque sarà la prossima decisione della Casa Bianca, gli eventi che la guerra ha messo in moto sfuggono al controllo del presidente: la regionalizzazione del conflitto, il regolamento di conti di Israele con tutti i proxy ir

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Mattia Ferraresi
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Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)