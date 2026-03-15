America con vista sul 2028, l’ombra di Tucker Carlson

Il favorito per raccogliere l’eredità di Donald Trump sembrava essere il suo vicepresidente J.D. Vance. La guerra in Iran e un certo fiuto politico, stanno facendo crescere le chance dell’ex anchorman

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Donald Trump dice a giorni alterni che la guerra con l’Iran finirà molto presto e che gli Stati Uniti continueranno a bombardare il regime degli ayatollah per tutto il tempo necessario. Non curandosi del principio di non contraddizione, può permetterselo. Ma è chiaro che, qualunque sarà la prossima decisione della Casa Bianca, gli eventi che la guerra ha messo in moto sfuggono al controllo del presidente: la regionalizzazione del conflitto, il regolamento di conti di Israele con tutti i proxy ir