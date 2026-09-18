Tutta la Russia va a votare ma l’opposizione è bandita: «C’è la guerra nelle urne»

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Prima è stata la volta del candidato indipendente Boris Nadezhdin, dichiarato agente straniero e spinto all’esilio. Poi è toccato al partito Yabloko, inizialmente registrato e poi eliminato dalla Corte suprema perché dichiaratamente contrario alla guerra e in forte ascesa. Diversi suoi leader e candidati sono stati arrestati. È così che la macchina elettorale ha preparato il terreno per le elezioni parlamentari russe: per tre giorni, da venerdì a domenica, 111 milioni di cittadini sono chiamati