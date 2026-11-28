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MADRID – Iván Redondo (San Sebastián, 1981) è una delle persone più citate del momento in Spagna. I programmi di analisi in tv se lo contendono. Stratega e analista politico, è stato il primo a dire, in un momento in cui non ci credeva nessuno, che la partita non era chiusa. Ne è ancora convinto. Lo fa sulla base di una conoscenza di prima mano: a 37 anni, tra il 2018 e il 2021, fu capo di gabinetto di Pedro Sánchez, e per molti, la sua eminenza grigia. Redondo, che nella sua carriera ha anche a