Il candidato sfidante Kilicdaroglu è sicuro: «Siamo in testa», ha scritto su Twitter mentre il conteggio è in corso

L’opposizione già esulta, nonostante secondo i dati ufficiali dei primi exit poll danno il presidente Erdogan in vantaggio di oltre dieci punti percentuali sul candidato Kilicdaroglu. Con il 43,8 per cento dei voti scrutinati, Erdogan è in testa con circa il 52 per cento delle preferenze. Ma Kilicdaroglu è sicuro: «Siamo in testa», ha scritto su Twitter mentre il conteggio è in corso.

«Crediamo che stasera Kemal Kilicdaroglu sarà dichiarato il 13mo presidente della Turchia», ha detto invece il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, che sarà nominato vice presidente in caso di vittoria del candidato dell'opposizione.

Quello che è sicuro è che sarà un voto conteso fino all’ultimo, un dato evidente anche dai dati sull’affluenza. Oltre il 90 per cento degli aventi diritto si sono recati alle urne questa domenica per scegliere il loro prossimo presidente. Dopo oltre vent’anni di presidenza, il mandato di Erdogan rischia di concludersi a breve.

Mentre l’agenzia di stampa governativa riporta Erdogan in vantaggia, un’altra agenzia di stampa privata riporta in vantaggio il candidato sfidante Kilicdaroglu.

