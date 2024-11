In questa pagina seguiremo in tempo reale lo spoglio dei risultati delle elezioni americane 2024: chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump?

Martedì 5 novembre si è votato negli Stati Uniti per l'elezione del nuovo presidente e del suo vice, per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato, e per la scelta di 13 governatori di Stati e territori federali. La sfida è tra la vicepresidente Kamala Harris, candidata del Partito democratico, e l'ex presidente Donald Trump, candidato del Partito repubblicano. Harris ha scelto come proprio potenziale vice il governatore del Minnesota Tim Walz, Trump il senatore James David Vance. Al voto erano chiamati circa 244 milioni di aventi diritto, oltre 78 milioni hanno già espresso la propria preferenza votando in anticipo, di persona o via posta.

Gli orari di chiusura dei seggi dipendono da Stato a Stato. I primi a chiudere sono stati Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Sud, Virginia e Vermont. Gli ultimi quelli in Alaska.

I dati da osservare con più attenzione sono quelli degli Stati in bilico: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Carolina del Nord, Georgia, Arizona e Nevada.

RISULTATI NEI SINGOLI STATI

