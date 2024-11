Negli stati chiave Trump è avanti e la sua strada per la Casa Bianca sembra al momento in discesa. Elon Musk esulta su X. Il senato conquistato dai repubblicani (che sono in vantaggio anche alla Camera). Rieletta Alexandria Ocasio Cortez

Trump è avanti e la sua strada per la Casa bianca sembra sempre più in discesa: secondo il New York Times ha il 90 per cento di possibilità di vittoria. Conta infatti la valutazione sui sette stati in bilico, dove molto probabilmente si deciderà il futuro presidente e dove lo spoglio è ancora in corso. Al momento, è stato assegnato a Trump il North Carolina. L’ex presidente è però in vantaggio anche negli altri stati chiave.

In questa pagina seguiamo in diretta la notte elettorale, in quella che poi in Italia diventerà la giornata.

Kamala Harris non dovrebbe parlare Kamala Harris non ha intenzione di parlare in pubblico durante la notte. Lo ha detto una fonte vicina alla Casa Bianca all'Associated Press. Wall Street, future in deciso rialzo I future di Wall Street viaggiano in deciso rialzo mentre si profila una vittoria di Trump e con i repubblicani che hanno conquistato il Senato. I future sul Nasdaq avanzano dello 0,84 per cento, quelli sul Dow Jones dell'1,21 per cento e quelli sullo S&P 500 dell'1,07 per cento. Trump verso il trionfo? Anche se dallo staff di Kamala Harris arrivano inviti alla cautela, guardando a come stanno andando le cose al momento, c'è la possibilità concreta che Trump conquisti tutti gli stati in bilico Per il New York Times Trump è a un passo dalla vittoria Secondo il New York Times, la possibilità che vinca Trump è al momento al 93 per cento Repubblicani in vantaggio anche alla Camera Alla Camera, al momento l'Associated Press assegna 146 seggi ai Democratici e 179 ai Repubblicani. Restano ancora da assegnare 109 seggi. Per la maggioranza occorre conquistarne 218. Il senato sarà repubblicano Ormai è assodato che i repubblicani avranno la maggioranza del Senato. Inoltre, secondo la Cnn, Trump ha per ora il 52 per cento del voto popolare Estonia: «Sarà dura per la Nato» Iniziano ad arrivare le prime reazioni internazionali. Il presidente della commissione Esteri del Parlamento estone, Marko Mihkelson, ha scritto su X: «Indipendentemente dal fatto che il prossimo presidente degli Usa sarà molto probabilmente Donald Trump, l'Europa deve fare di tutto per preservare l'alleanza transatlantica. Gli anni più duri per la Nato sono alle porte». Elon Musk esulta su X «Game, set, match». Elon Musk esulta su X per la vittoria di Trump che sembra ormai sempre più probabile Kamala Harris vince alle Hawaii Altri 4 grandi elettori senza sorprese a Kamala Harris. Vince alle Hawaii Donald Trump vince 3 grandi elettori del Nebraska Secondo la Cnn, Donald Trump si è aggiudicato 3 grandi elettori sui 5 del Nebraska. Insieme al Maine, è uno dei due stati dove non vale il principio del "winner takes all". Rieletta Alexandria Ocasio Cortez La deputata democratica Alexandria Ocasio Cortez è stata rieletta a New York. È il suo quarto mandato In Missouri ribaltato il divieto all'aborto Gli elettori del Missouri, il primo stato a rendere illegale l'aborto dopo Roe vs Wade, hanno approvato un emendamento costituzionale che protegge il diritto all'interruzione di gravidanza. Kamala Harris vince in Virginia Kamala Harris conquista i 13 grandi elettori della Virginia Trump avanti anche nel voto popolare A questo punto della competizione elettorale, Donald Trump avrebbe conquistato il 52% del voto popolare secondo la Cnn Kamala Harris vince in New Mexico Kamala Harris vince in New Mexico, senza sorprese. Sono 5 grandi elettori Trump a un passo dalla vittoria Facciamo un piccolo riepilogo. Donald Trump sembra al momento a un passo dalla vittoria delle presidenziali americani. È in vantaggio in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota e Arizona, dopo aver vinto in North Carolina. In grande vantaggio anche in Georgia, che qualche media americano gli ha già assegnato Harris vince Oregon e Washington Senza sorprese, Harris ha vinto nello stato di Washington e in Oregon, conquistando rispettivamente 12 e 8 grandi elettori Trump sempre più favorito Visto come stanno andando le cose, l'ex presidente sembra ancora nettamente favorito. Per il New York Times con un 89 per cento di possibilità di vittoria Trump vince in North Carolina Associated Press e New York Times hanno assegnato all'ex presidente Donald Trump uno degli stati chiavi: il North Carolina. Trump ottiene così i 16 voti elettorali dello stato Trump vince in Iowa Anche la Cnn assegna a Trump l'Iowa, confermando dunque che non c'è stata la vittoria a sorpresa di Harris, che era stata invece prevista (a sorpresa) da un sondaggio alla vigilia Per Decision Desk Hq Trump vince in Georgia e North Carolina Decision Desk Hq ha assegnato a Donald Trump la vittoria in Georgia, uno dei sette stati chiave. Sempre per il Decision Desk Hq, avrebbe vinto anche in North Carolina. Entrambi sono stati in bilico, valgono ciascuno 16 grandi elettori e faciliterebbero la vittoria di Trump, che al momento è in effetti il favorito per la presidenza. Nessun altro media americano ha però ancora chiamato i due stati La strada in discesa per Donald Trump Al momento la strada per la vittoria sembra in discesa per Trump, che è in vantaggio in Pennsylvania, Georgia e North Carolina. Se la tendenza fosse confermata e non ci fossero altre sorprese, questo basterebbe all'ex presidente per vincere. Ma è ovviamente troppo presto per non aspettarsi possibili cambiamenti​​​​​ Mondo Presidenziali Usa, guida agli “swing states”: così Harris e Trump possono diventare presidenti In Pennsylvania Secondo la Cnn, Trump sarebbe attualmente in vantaggio in Pennsylvania. Ma la percentuale è del 50,5 per cento, troppo risicata per dare una indicazione certa. Harris sarebbe invece a sorpresa in vantaggio in Arizona (ma sempre per pochi voti) Al momento Donald Trump è favorito per il New York Times Il celebre contatore del New York Times al momento punta saldamente verso Donald Trump, che avrebbe il 78 per cento delle possibilità di vincere Sempre secondo il New York Times, Trump potrebbe raggiungere 296 grandi elettori, mentre Harris 242​​​​​​ I repubblicani verso la maggioranza al senato La notizia che Trump ha vinto (senza sorprese) in Montana si accompagna al risultato del senatore repubblicano Tim Sheehy che dovrebbe vincere contro il senatore democratico Jon Tester, secondo la Cbs. Il repubblicano Jin Justice in West Virginia. Se i repubblicani non perderanno i loro seggi, riusciranno ad avere la maggioranza in senato La sorpresa Iowa non c'è stata? Si è molto parlato alla vigilia di una possibile sorpresa in Iowa, dove un sondaggio prestigioso aveva dato all'improvviso Harris in vantaggio. Sembra che le cose siano andate diversamente, se è vero che secondo la Nbc avrebbe vinto Trump Harris vince in Colorado Secondo Ap, Harris ha vinto in Colorado (stato mai in dubbio per i democratici). Vale 10 grandi elettori: è la quinta volta consecutiva che i democratici lo conquistano. Nel 2020 Biden aveva vinto con un vantaggio del 13,5 per cento Trump vince in Utah e Montana Trump ha conquistato altri due stati che non sono mai stati in dubbio: Utah e Montana. Entrambi sono stati saldamente repubblicani: lo Utah in ogni elezione dal 1968 e il Montana addirittura dal 1952. I due stati assegnano rispettivamente 6 e 4 grandi elettori. In Arizona ancora a parimerito In Arizona secondo l'Associated Press la situazione è ancora pari, al 49,6%, fra Donald Trump e Kamala Harris Come vanno le cose negli stati in bilico (finora) Come vanno le cose negli stati in bilico (finora) Iniziamo allora a guardare a come vanno le cose nei sette stati chiave, con un'avvertenza: ci sono troppi elementi che rendono gli "swing states" davvero in bilico. Ne diciamo uno soltanto, per ora: in alcuni casi – come ad esempio la Pennsylvania – i voti espressi in anticipo saranno contati solo successivamente. Considerando che la tendenza in passato è stata a favore dei democratici (ma non è detto che sia così anche quest'anno), potrebbe accadere che uno stato in cui Trump è in vantaggio, possa poi essere vinto da Harris. Stiamo descrivendo in realtà uno scenario che è accaduto quattro anni fa, quando il candidato democratico era Biden. Detto tutto questo, ecco la situazione finora: Pennsylvania (19 grandi elettori) - Alla vigilia per i sondaggi era lo stato in bilico per eccellenza. E per molti media potrebbe essere lo stato davvero decisivo. È ancora troppo presto per anticipare una tendenza Georgia (16 grandi elettori) - Secondo le prime proiezioni, Trump sarebbe avanti (secondo Nbc news, ad esempio, a circa il 52 per cento). Per ora è stato conteggiato il 77 per cento dei voti North Carolina (16 grandi elettori) - Anche in questo caso Trump è in vantaggio. C'è anche chi – come Decision Desk Hq – che ha già assegnato lo stato all'ex presidente. Alla vigilia, secondo i sondaggi, era avanti di quasi due punti Michigan (15 grandi elettori) - In questo caso è Kamala Harris è in vantaggio. Secondo la Cnn è al 50,5 per cento (dunque è ancora un vantaggio risicato) Wisconsin (10 grandi elettori) - Situazione ancora in bilico anche in Wisconsin, Harris sembrava in vantaggio, poi Trump sembra stia recuperando In Arizona e Nevada i seggi sono chiusi, ma da poco. E quindi è presto per indicare una tendenza. Poche sorprese finora, in attesa degli stati in bilico Buonanotte o buongiorno (il saluto varia sulla base di quando lo leggerete). Domani inizia la copertura in diretta delle elezioni americane, con un live blog che continuerà poi nelle prossime ore. Al momento non ci sono state grandi sorprese: Trump ha conquistato 177 grandi elettori, mentre Harris 99 (i numeri possono variare un poco sulla base delle fonti considerate). Per come funziona il sistema elettorale americano, questi numeri possono però essere ingannevoli. L'andamento nazionale è a questo punto relativamente importante, conta di più come vanno le cose nei vari stati e soprattutto negli stati in bilico. Da questo punto di vista è ancora troppo presto per avere dei responsi certi, anche se fra poco inizieremo a vedere qualche tendenza. Intanto, fra gli stati assegnati a Trump c'è anche la Florida: non è una sorpresa, ma va sottolineato visto che nei sondaggi della vigilia Harris stava recuperando qualcosa. Fra gli stati già assegnati a Trump, senza sorprese, ci sono oltre a Florida anche South Carolina, Mississippi, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Missouri, Arkansas, Texas e North Dakota. A Harris Massachussetts, Rhode Island, il distretto di Columbia, Maryland, Connecticut, Illinois, New Jersey e Virginia.

