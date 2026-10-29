Il ministero della Difesa italiano ha fatto sapere che il velivolo era impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea ed è precipitato per cause ancora in corso di accertamento

false false

Un elicottero militare CH47 italiano è precipitato in Bosnia-Erzegovina nel pomeriggio del 29 ottobre. Secondo quanto riportano i media bosniaci il bilancio è di tre morti e dodici feriti, di cui uno in gravi condizioni. A confermarlo è Salih Ibrahimbegovic, portavoce del Centro sanitario di Brcko, all’agenzia Fena. La segnalazione dell'incidente è giunta alle 16:00, facendo scattare l’immediato intervento delle squadre di soccorso medico disponibili.

Il ministero della Difesa italiano ha fatto sapere che il velivolo era impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea, attiva dal 2024 nel paese, ed è precipitato per cause ancora in corso di accertamento.

I soccorsi, sottolineano dal ministero, «sono prontamente intervenuti». Al momento, viene precisato, «non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale».

Il comunicato Eufor

Sull’incidente è intervenuta anche la missione militare Eufor dell’Unione europea, secondo cui l’elicottero si sarebbe schiantato durante una «missione di routine» nel nord-est del Paese balcanico. «L’Eufor può confermare che durante un’operazione di routine svoltasi oggi nella zona di Brcko, si è verificato un incidente che ha causato lo schianto di uno dei suoi mezzi aerei», si legge in una nota. «Nessuna infrastruttura civile, proprietà o veicolo è stata danneggiata e non ci sono stati feriti tra i civili». Data la natura tragica dell'incidente, Eufor ha invitato i cittadini a evitare la diffusione di informazioni errate, a non speculare sulla nazionalità o sull'identità del personale coinvolto e a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali di Eufor per informazioni verificate. Al momento è in corso «un'indagine completa e approfondita sull'accaduto e fornirà ulteriori informazioni non appena i fatti saranno accertati e quando opportuno».

Reazioni

«La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia -Erzegovina è motivo di Profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie ea tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia», ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Profondamente addolorato, sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia . Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani», ha detto il vicepremier Antonio Tajani. Anche la leader del Partito democratico ha mandato un messaggio di cordoglio. «Alle loro famiglie esprimo la nostra piu' sentita solidarieta' e il nostro cordoglio. E voglio esprimere la nostra vicinanza ai militari feriti ea tutte le Forze Armate italiane per questa tragedia».

(notizia in aggiornamento)

© Riproduzione riservata