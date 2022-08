«Sto comprando il Manchester United», ha dichiarato Musk in un tweet. A luglio aveva annunciato di voler acquistare Twitter per 44 miliardi di euro, ma per ora la trattativa è naufragata

Il miliardario di Tesla Elon Musk ha annunciato via Twitter che comprerà il Manchester United, squadra di calcio della Premier League, alimentando i rumors su una futura vendita del club in un momento in cui sta avendo difficoltà nell’ottenere buoni risultati.

«Sto comprando il Manchester United», ha dichiarato Musk in un tweet.

Secondo la quotazione in borsa del Manchester United, per acquistare il club il magnate americano dovrà spendere almeno due miliardi di sterline, nulla in confronto ai 44 miliardi per Twitter, il social network che aveva promesso di acquistare, salvo poi vedere la trattativa fallita lo scors luglio.

I Glazer avevano comprato la società nel 2005 per 790 milioni di sterline, poco meno di un miliardo di dollari, ma visti i recenti risultati negativi della squadra stanno subendo diverse proteste da parte dei sostenitori. Una protesta alimentata dal progetto della Superlega europea, di cui si parlava molto lo scorso anno, e alla quale lo United avrebbe dovuto partecipare.

Sono serie le intenzioni di Elon Musk?

Secondo il Guardian, uno dei principali media britannici, l’acquisizione del Manchester United da parte di Musk non è poi un elemento così positivo. Nonostante l’ingente patrimonio del fondatore di Tesla, la sua tendenza a esprimersi con commenti fuori luogo e a litigare con le autorità di regolamentazione del mercato – soprattutto per via dei suo tweet – rischiano di arrecare danno al club.

In ogni caso, almeno per ora, l’affare non si fa. Rispondendo su Twitter al Tesla club della Silicon Valley, che gli aveva domandato se fosse serio, Musk ha risposto: «No, questo è uno scherzo che si ripete da tempo su Twitter. Non comprerò nessuna squadra sportiva».

