Energia, disoccupazione ed elettricità. I fantasmi della “warflation” di Trump

Donald Trump continua a dire che i prezzi dell’energia non lo danneggiano politicamente («la gente ama quello che stiamo facendo», ha detto a Politico), ma nel frattempo i suoi consiglieri freneticamente cercano soluzioni d’emergenza per tenere sotto controllo il mercato, impazzito sotto i colpi della guerra con l’Iran. La benzina è cresciuta dell’11 per cento nel giro di una settimana. Secondo Politico, l’amministrazione sta «rivoltando ogni sasso» per trovare soluzione e i consiglieri energeti