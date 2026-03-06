la minaccia del qatar

Energia, disoccupazione ed elettricità. I fantasmi della “warflation” di Trump

Mattia Ferraresi
06 marzo 2026 • 19:34

La Casa Bianca cerca disperatamente soluzioni per contenere i prezzi, che potrebbero rivelarsi fatali alle elezioni di midterm. Washington fa un favore a Mosca: l’India può comprare il petrolio russo. Disastro occupazione: a febbraio -92mila posti di lavoro

Donald Trump continua a dire che i prezzi dell’energia non lo danneggiano politicamente («la gente ama quello che stiamo facendo», ha detto a Politico), ma nel frattempo i suoi consiglieri freneticamente cercano soluzioni d’emergenza per tenere sotto controllo il mercato, impazzito sotto i colpi della guerra con l’Iran. La benzina è cresciuta dell’11 per cento nel giro di una settimana. Secondo Politico, l’amministrazione sta «rivoltando ogni sasso» per trovare soluzione e i consiglieri energeti

