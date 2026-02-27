le deposizioni

Epstein, va in scena l’autodifesa di Clinton: audizione a rischio boomerang per Trump

27 febbraio 2026 • 20:49Aggiornato, 27 febbraio 2026 • 20:52

È il primo ex presidente a testimoniare davanti a una commissione di vigilanza: per il tycoon è un precedente pericoloso. I democratici all’attacco: «Deve essere convocato anche l’attuale capo della Casa Bianca, ha incontrato spesso il pedofilo»

Bill Clinton ha deposto davanti alla commissione di vigilanza della Camera sul caso Epstein, diventando il primo ex presidente americano a rendere una testimonianza di questo genere. Come la moglie Hillary, ascoltata per sei ore giovedì, anche lui ha reso la deposizione a porte chiuse a Chappaqua, nello Stato di New York. La dichiarazione Nell’asciutta e pugnace dichiarazione iniziale, che Clinton ha pubblicato sui social mentre si sedeva di fronte ai deputati, ha detto che «le vittime di Epst

