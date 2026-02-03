I Clinton costretti a parlare: sugli Epstein Files vince il metodo della confusione

L’ex presidente e Hillary devono testimoniare alla commissione della Camera. Caos sui documenti diffusi: un mix in cui è impossibile distinguere vero e falso

Bill e Hillary Clinton hanno dovuto infine cedere alla pressione della commissione di controllo della Camera e si presenteranno al Congresso per rispondere alle domande dei deputati sui rapporti con Jeffrey Epstein, e anche su non meglio specificate questioni adiacenti. L’ex presidente e l’ex segretaria di Stato hanno voluto – o dovuto – evitare una condanna per oltraggio, che sarebbe scattata domani a fronte della rogatoria della commissione. Ed è grazie al voto di alcuni democratici del panel