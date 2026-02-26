Epstein, il contrattacco di Hillary Clinton: «Mai visto il pedofilo, indagate su Trump»

true false

Giovedì 26 febbraio Hillary Clinton ha testimoniato davanti a una commissione della Camera a proposito delle relazioni della famiglia con Jeffrey Epstein. La deposizione è avvenuta a porte chiuse nella villa di Chappaqua, a nord di New York, ed è stata registrata, secondo le regole stabilite dopo una lunga e articolata trattativa fra il Congresso e la famiglia dell’ex presidente ed ex segretaria di stato. Oggi è il turno del marito, Bill, che da anni è un obiettivo polemico di Donald Trump e del