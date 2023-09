Il presidente turco si presenterà con una serie di proposte per cercare di convincere Putin a rientrare nell’accordo. Si pensa a nuove formule per superare le sanzioni europee che limitano l’export di fertilizzanti e cereali russi, ma anche a nuovi corridoi di transito attraverso Turchia e Qatar

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà Vladimir Putin a Sochi. Si tratta del primo meeting tra i due da quando Mosca ha deciso di non prorogare più l’accordo che garantiva le esportazioni del grano ucraino bloccato nei silos dei porti del Mar Nero.

Il tema, infatti, è al centro dell’agenda di oggi. «I leader studieranno in dettaglio le nuove proposte che ha preparato l’Onu con la partecipazione della Turchia», ha detto un funzionario del Cremlino citato dall’agenzia stampa russa Tass.

Il ritiro

Putin aveva deciso di ritirarsi dall’accordo sul grano lo scorso 18 luglio, a un anno circa dalla sua entrata in vigore. L’accordo ha permesso che le esportazioni ucraine potessero continuare nonostante la guerra, evitando così una crisi alimentare di portata globale soprattutto per quei paesi che dipendono dalle importazioni di Kiev come Tunisia, Libano ed Egitto.

Mosca aveva più volte minacciato il ritiro dall’accordo accusando i governi occidentali di minare – attraverso le sanzioni imposte – il settore agricolo russo. Inoltre, il Cremlino lamentava che la maggior parte del grano ucraino venisse esportato non in favore dei paesi più poveri. Stesso concetto ribadito durante l’incontro con i leader africani lo scorso 26 luglio a San Pietroburgo.

Le proposte

A Sochi il presidente Erdogan vuole accelerare le trattative per raggiungere un nuovo accordo e salvare il grano raccolto quest’anno. Il presidente turco si presenterà all’incontro con una serie di proposte stilate grazie all’impegno anche di funzionari Onu e dell’Ue che hanno lavorato alle trattative.

Il pacchetto di proposte comprende formule per superare le barriere finanziarie e assicurative incontrate nell'esportazione di cereali e fertilizzanti russi a causa delle sanzioni imposte. Inoltre i due presidenti valuteranno anche la possibilità di fornire grano russo attraverso la Turchia in Africa, con la partecipazione del Qatar.

Gli altri temi sul tavolo

Il presidente Erdogan ha intenzione anche di tornare ad assumere il ruolo di mediatore per ripristinare i colloqui di pace – fermi ormai da tempo – ed è disposto come già accaduto in passato di ospitare in Turchia le due delegazioni. Infine, i due leader discuteranno anche di questioni energetiche e di lotta al terrorismo in Siria.

