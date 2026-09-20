«Escalation possibile»: tra gli Houthi e l’Iran, Trump si è ingolfato

Il presidente americano è tornato un giorno prima del dovuto alla Casa Bianca e riferendosi all’Iran ha dichiarato: «La mia domanda è: se e quando farò saltare in aria l’intera nazione? È meglio che si comportino bene». Si infiamma la guerra tra Houthi e Arabia
«The Houthis called us and they don’t want to fight». Ci hanno chiamato gli Houthi e non vogliono combattere contro di noi. Ai microfoni della Fox, ieri, Trump ha detto che ci troviamo in un momento di «fase decisionale»: stanno per accadere «cose molto importanti». Ma Trump dice sempre molte cose, senza curarsi che siano anche vere. E, durante quest’ultima guerra del Golfo, nemmeno un weekend è più un weekend alla Casa Bianca: non per il presidente americano che è tornato un giorno prima del do